"Все шло к этому". Экс-игрок Львова рассказал о своем уходе из клуба

Полузащитник Михаил Шишка раскрыл детали своего ухода из ФК "Львов".

– Это была, в принципе, прерогатива тренера и клуба. Мне сказали, что хотят, чтобы я покинул ФК "Львов", и поблагодарили за работу. Как-то так.

– А Вы бы хотели и дальше продолжать выступления в ФК "Львов"?

– Здесь не задавался вопрос, хотел или не хотел, я просто чувствовал, что так и произойдет. Потому что мне не очень нравилось отношение тренерского штаба ко мне и как-то все шло к этому. Наверное, если бы не они со мной разорвали контракт, то я сам бы ушел.

– А что произошло между вами и главным тренером?

– Ничего такого не произошло, не было никакого конфликта. Просто ты ощущаешь некоторые аспекты, когда к тебе охладевают. Когда ты играешь нормально, а тебя меняют. Затем сажают, потом следующую игру ты играешь полностью, а потом снова садишься на замену. Такие моменты ощущаются в футболе. Мы просто пожали друг другу руки, как мужики, и разошлись.

– ФК "Львов" остался вам что-то виноват в плане финансов?

– Нет, клуб выполнил все, что должен был, – рассказал Шишка в интервью "Украинский футбол".

Шишка выступал за "Львов" с лета 2022 года. В текущем сезон он сыграл 11 матчей и отметился одной результативной передачей.