Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Все шло к этому". Экс-игрок Львова рассказал о своем уходе из клуба
Ему не нравилось отношение тренерского штаба
Фото: ФК Львів
Полузащитник Михаил Шишка раскрыл детали своего ухода из ФК "Львов".
– Это была, в принципе, прерогатива тренера и клуба. Мне сказали, что хотят, чтобы я покинул ФК "Львов", и поблагодарили за работу. Как-то так.
– А Вы бы хотели и дальше продолжать выступления в ФК "Львов"?
– Здесь не задавался вопрос, хотел или не хотел, я просто чувствовал, что так и произойдет. Потому что мне не очень нравилось отношение тренерского штаба ко мне и как-то все шло к этому. Наверное, если бы не они со мной разорвали контракт, то я сам бы ушел.
– А что произошло между вами и главным тренером?
– Ничего такого не произошло, не было никакого конфликта. Просто ты ощущаешь некоторые аспекты, когда к тебе охладевают. Когда ты играешь нормально, а тебя меняют. Затем сажают, потом следующую игру ты играешь полностью, а потом снова садишься на замену. Такие моменты ощущаются в футболе. Мы просто пожали друг другу руки, как мужики, и разошлись.
– ФК "Львов" остался вам что-то виноват в плане финансов?
– Нет, клуб выполнил все, что должен был, – рассказал Шишка в интервью "Украинский футбол".
Шишка выступал за "Львов" с лета 2022 года. В текущем сезон он сыграл 11 матчей и отметился одной результативной передачей.
Популярное сейчас
- Кулач объяснил причину своего ухода из Динамо
- Металлист подтвердил возвращение еще двух игроков, находившихся на просмотре в Днепре-1
- Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб
- Динамо стартовало с разгромного поражения. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов