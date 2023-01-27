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Кривбасс - Струга: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новый спарринг команды Юрия Вернидуба
Фото: ФК Кривбас
Для "Кривбасса" этот контрольный матч будет вторым на турецком сборе этой зимой. В предыдущей встрече криворожцы уступили болгарскому клубу "Хебыр" 1:2. Теперь они встретятся с лидером текущего чемпионата Северной Македонии, "Стругой". Следите за игрой прямо в этой новости в видео трансляции или в нашем онлайне
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Контрльный матч
27 января. Начало в 16:00
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Струга" (Северная Македония)
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