Кривбасс - Струга: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Кривбасса" этот контрольный матч будет вторым на турецком сборе этой зимой. В предыдущей встрече криворожцы уступили болгарскому клубу "Хебыр" 1:2. Теперь они встретятся с лидером текущего чемпионата Северной Македонии, "Стругой". Следите за игрой прямо в этой новости в видео трансляции или в нашем онлайне здесь .

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Контрльный матч

27 января. Начало в 16:00

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Струга" (Северная Македония)