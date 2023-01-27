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Металлист 1925 - Раднички: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Дебютная игра харьковчан на сборах

Металлист 1925 - Раднички: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Сербский чемпионат возобновляется уже в начале февраля, поэтому ближайший соперник "Металлиста 1925" в гораздо лучших кондициях. Для харьковчан это дебютный спарринг этой зимой, поэтому по функциональному состоянию подопечные Эдмара Галовского и Олега Голодюка могут выглядеть хуже. "Раднички" летом участвовал в квалификации Лиги конференций, однако на данный момент идет в нижней части таблицы Суперлиги Сербии.

Следите за всеми контрольными матчами клубов УПЛ в нашей Таблице спаррингов.

Контрольный матч
27 января. Начало в 16:30
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Раднички" (Ниш, Сербия)

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В статье: Раднички (Ниш) Металлист 1925 (Харьков)
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