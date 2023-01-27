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Очередной спарринг. Состав Шахтера на матч с Копером
Стартовый состав команды Йовичевича
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В пятницу, 27 января, донецкий Шахтер проведет свой очередной спарринг на турецких сборах.
В соперниках горняков сегодня – словенский Копер.
Уже известен состав Шахтера на матч:
Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Петряк, Траоре.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Кривцов, Гочолеишвили, Михайличенко, Тейлор, Фарина, Козик, Ракицкий, Тотовицкий, Джурасек, Очеретько, Назарина, Сикан, Борячук.
Напомним, что поединок начнется в 16:30, а UA-Футбол проведет
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