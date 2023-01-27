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Очередной спарринг. Состав Шахтера на матч с Копером

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Стартовый состав команды Йовичевича

Очередной спарринг. Состав Шахтера на матч с Копером

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В пятницу, 27 января, донецкий Шахтер проведет свой очередной спарринг на турецких сборах.

В соперниках горняков сегодня – словенский Копер.

Уже известен состав Шахтера на матч:

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Петряк, Траоре.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Кривцов, Гочолеишвили, Михайличенко, Тейлор, Фарина, Козик, Ракицкий, Тотовицкий, Джурасек, Очеретько, Назарина, Сикан, Борячук.

Напомним, что поединок начнется в 16:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Копер
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Комментарии (2)
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Cassid (Kiev)
27.01.2023 в 16:15
Где Судаков?
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0
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avatar
scorpius (Ck)
27.01.2023 в 16:20
Похоже, что еще на реабилитации
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