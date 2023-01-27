Рух усилился 22-летним бразильским латералем

" Рух " подписал контракт с 22-летним бразильским латералем Джеферсоном.

Соглашение сторон рассчитано на 2,5 года.

Новичок львовян выбрал себе 43-й игровой номер.

Сейчас вместе с командой он находится на тренировочном сборе в Хорватии и может дебютировать за "руховцев" в товарищеском матче со словацким ДАКом.

Согласно данным сайта Transfermarkt к "Руху" футболист присоединился на правах свободного агента.

Джеферсон является воспитанником бразильского клуба ABC, играл за молодежные и основную команду клуба.

В 2018 году Джеферсон подписал контракт с "Гремио", где выступал за вторую команду.