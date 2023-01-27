Металлист 1925 сыграл в нулевую ничью с представителем Сербии

Харьковский "Металлист 1925" провел свой дебютный спарринг на зарубежном учебно-тренировочном сборе. Команда Эдмара – Голодюка сыграла с представителем Сербии ФК "Раднички", который был участником еврокубков этого года.

Счет матча – 0:0.

"Металлист 1925" (1 тайм): Мозиль, Шершень, Курило, Потимков Ю., Рудавский, Обинайя, Ременюк, Габелок, Русин, Ногейра, Чирук

"Металлист 1925" (2 тайм): Потимков И., Капинус, Ткачук, Безуглый, Коваленко И., Мартынюк, Дмитренко, Кравченко, Казаес, Бычек, Островский (игрок на просмотре 75)

Свой следующий спарринг "Металлист 1925" проведет 30-го января против болгарского "Хебыра".