Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс разошелся миром с представителем Северной Македонии в своем втором спарринге зимы
Играли против лидера Высшего дивизиона чемпионата Северной Македони
Фото - ФК Кривбас / автор невідомий
Криворожский "Кривбасс" провел свой второй спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе, который в эти дни проходит в Турции. Украинская команда сыграла против лидера Высшего дивизиона чемпионата Северной Македони "Струга".
Матч получился не слишком результативным – команды обменялись голами еще до перерыва. За "Кривбасс" забил Роман Дебелко, за соперника – Бесарт Ибраими, когда-то выступавший в УПЛ за "Севастополь", "Таврию" и запорожский "Металлург".
Товарищеский матч. 27.01.2023
"Кривбасс" – "Струга" 1:1
Голы: Дебелко – 33 – Ибраими 44
"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук - Андрей Понедельник (Денис Шевченко, 70), Виталий Вернидуб (Данило Бескоровайный, 46), Тимур Стецьков, Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 65) - Максим Задерака (Артур Микитишин, 46) Рифет Капич (Тимур Кораблин, 70), Никита Татарков (Клим Приходько, 65), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 46), Дмитрий Хомченовский (к) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 65).
Свой следующий спарринг криворожцы проведут 30-го января против "Дриты" (Косово).
Популярное сейчас
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Данилов: Вопрос Путина в России почти закрыт, некоторым уже известно имя его преемника
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Матч товарищеский, но пинок болезненный. Динамо проиграло Рапиду 0:4
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО