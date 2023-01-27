Кривбасс разошелся миром с представителем Северной Македонии в своем втором спарринге зимы

Криворожский "Кривбасс" провел свой второй спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе, который в эти дни проходит в Турции. Украинская команда сыграла против лидера Высшего дивизиона чемпионата Северной Македони "Струга".

Матч получился не слишком результативным – команды обменялись голами еще до перерыва. За "Кривбасс" забил Роман Дебелко, за соперника – Бесарт Ибраими, когда-то выступавший в УПЛ за "Севастополь", "Таврию" и запорожский "Металлург".

Товарищеский матч. 27.01.2023

"Кривбасс" – "Струга" 1:1

Голы: Дебелко – 33 – Ибраими 44

"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук - Андрей Понедельник (Денис Шевченко, 70), Виталий Вернидуб (Данило Бескоровайный, 46), Тимур Стецьков, Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 65) - Максим Задерака (Артур Микитишин, 46) Рифет Капич (Тимур Кораблин, 70), Никита Татарков (Клим Приходько, 65), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 46), Дмитрий Хомченовский (к) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 65).

Свой следующий спарринг криворожцы проведут 30-го января против "Дриты" (Косово).