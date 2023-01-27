Новый тренер Металлиста: В Европе все еще помнят об этом славном клубе, знают его

Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Металлист" Перица Огненович поделился мнениями о своем назначении и рассказал о планах на новом рабочем месте.

- Господин Огненович, поздравляем вас с назначением! Только неделю назад вы начали работать в тренерском штабе "Металлиста", а уже сегодня – вы исполняющий обязанности главного тренера. Какие эмоции испытываете от назначения?

- Я очень рад, что мне предоставили возможность работать в "Металлисте". Знаю, что это хороший клуб, ранее показывавший очень серьезные результаты в еврокубках. Хочу вам сказать, что в Европе все еще помнят об этом славном клубе, знают его. Очень благодарен руководству "Металлиста" за доверие и назначение.

- Вы сказали, что в Европе знают "Металлист". Чем, в частности, известен наш клуб, кроме результатов в матчах еврокубков?

- Во-первых, он известен своими невероятными и многочисленными болельщиками. Мне действительно есть с чем сравнивать, ведь я много лет играл и работал в Сербии, все же знают, какие страстные у нас фанаты. Мне очень жаль из-за того, что сегодня вынуждены переживать болельщики "Металлиста" и украинцы в целом. Я хочу, чтобы наша команда была для харьковчан отрадой, чтобы наша игра дарила им положительные эмоции. Поэтому я сделаю все, чтобы мы играли с сердцем для этих людей и чтобы в итоге заняли как можно выше место в турнирной таблице УПЛ.

- В какой футбол будет играть "Металлист" под вашим руководством, какие задачи будут стоять перед командой?

- Я знаком с философией футбольного клуба "Металлист". Ключевые моменты состоят в контроле мяча, в постоянной сосредоточенности на атаках. Такой футбол мне близок, мы будем работать над тем, чтобы наша игра была содержательной и атакующей.

Отметим, что о назначении серба было объявлено сегодня, 27-го января. Бывший исполняющий обязанности тренера "Металлиста" Олег Ратий остается работать в клубе.