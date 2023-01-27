Брайтон размышляет над новым предложением по Матвиенко

Английский "Брайтон" раздумывает над возможностью нового предложения для " Шахтера " по трансферу защитника Николая Матвиенко.

Журналисты Sky Sports подтвердили информацию, что "Шахтер" отклонил второе предложение "Брайтона" по трансферу игрока, и теперь в клубе думают о новом предложении.

Ранее сообщалось, что сумма запроса англичан составила 16 миллионов евро гарантированными выплатами и еще 4 миллиона в виде бонусов, а "горняки" хотят получить 30 миллионов.