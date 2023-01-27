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Брайтон размышляет над новым предложением по Матвиенко
Пока что клубы не договорились
Фото: Александр Приходько
Английский "Брайтон" раздумывает над возможностью нового предложения для "
Журналисты Sky Sports подтвердили информацию, что "Шахтер" отклонил второе предложение "Брайтона" по трансферу игрока, и теперь в клубе думают о новом предложении.
Ранее сообщалось, что сумма запроса англичан составила 16 миллионов евро гарантированными выплатами и еще 4 миллиона в виде бонусов, а "горняки" хотят получить 30 миллионов.
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