  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Брайтон размышляет над новым предложением по Матвиенко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон размышляет над новым предложением по Матвиенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что клубы не договорились

Брайтон размышляет над новым предложением по Матвиенко

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Английский "Брайтон" раздумывает над возможностью нового предложения для "Шахтера" по трансферу защитника Николая Матвиенко.

Журналисты Sky Sports подтвердили информацию, что "Шахтер" отклонил второе предложение "Брайтона" по трансферу игрока, и теперь в клубе думают о новом предложении.

Ранее сообщалось, что сумма запроса англичан составила 16 миллионов евро гарантированными выплатами и еще 4 миллиона в виде бонусов, а "горняки" хотят получить 30 миллионов.

По теме
yellow-arrow
Не подошедший Заре защитник может оказаться в Черноморце
yellow-arrow
Снова без победы. Шахтер – Копер 2:2. Обзор матча, видео голов
yellow-arrow
Волошин: Я - второй Цыганков? Лучше пусть говорят "первый Волошин"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports News

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде