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Ворскла объявила имя нового спарринг-партнера. Это двукратный чемпион своей страны

Премьер-лига
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Представитель чемпионата Польши

Ворскла объявила имя нового спарринг-партнера. Это двукратный чемпион своей страны

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" назвала имя нового спарринг партнера. Им станет польский ЛКС "Лодзь". Эта команда лидирует в Первом польском дивизионе (аналог нашей Первой лиги) и имеет все шансы подняться в Экстраклясу.

ЛКС "Лодзь" – двукратный чемпион Польши, однажды команда завоевала серебро и дважды бронзовые медали. Обладатель Кубка Польши 1957-го и 1994-го годов. Также ЛКС дважды выигрывал Суперкубок страны (1994, 1996).

"Ворскла" планирует сыграть с поляками 28-го января в 14:30.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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