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Ворскла объявила имя нового спарринг-партнера. Это двукратный чемпион своей страны
Представитель чемпионата Польши
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" назвала имя нового спарринг партнера. Им станет польский ЛКС "Лодзь". Эта команда лидирует в Первом польском дивизионе (аналог нашей Первой лиги) и имеет все шансы подняться в Экстраклясу.
ЛКС "Лодзь" – двукратный чемпион Польши, однажды команда завоевала серебро и дважды бронзовые медали. Обладатель Кубка Польши 1957-го и 1994-го годов. Также ЛКС дважды выигрывал Суперкубок страны (1994, 1996).
"Ворскла" планирует сыграть с поляками 28-го января в 14:30.
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