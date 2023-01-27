Ворскла объявила имя нового спарринг-партнера. Это двукратный чемпион своей страны

Полтавская "Ворскла" назвала имя нового спарринг партнера. Им станет польский ЛКС "Лодзь". Эта команда лидирует в Первом польском дивизионе (аналог нашей Первой лиги) и имеет все шансы подняться в Экстраклясу.

ЛКС "Лодзь" – двукратный чемпион Польши, однажды команда завоевала серебро и дважды бронзовые медали. Обладатель Кубка Польши 1957-го и 1994-го годов. Также ЛКС дважды выигрывал Суперкубок страны (1994, 1996).

"Ворскла" планирует сыграть с поляками 28-го января в 14:30.