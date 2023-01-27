Снова без победы. Шахтер – Копер 2:2. Обзор матча, видео голов

"Шахтер" провел свой второй спарринг на тренировочно-научном сборе в Турции. В этот раз, в отличие от матча с "Аустрией" (поражение 1:2), "горняки" не проиграли, но и не победили. Со скромным "Копером" "Шахтер" расписал результативную ничью 2:2.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

Контрольный матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Копер" (Словения) 2:2

Голы: Петряк 15, Назарина 90+1 - Очиенг 13, Эдомвоньи 64