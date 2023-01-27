  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Снова без победы. Шахтер – Копер 2:2. Обзор матча, видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова без победы. Шахтер – Копер 2:2. Обзор матча, видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Копер ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.01.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол

Снова без победы. Шахтер – Копер 2:2. Обзор матча, видео голов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" провел свой второй спарринг на тренировочно-научном сборе в Турции. В этот раз, в отличие от матча с "Аустрией" (поражение 1:2), "горняки" не проиграли, но и не победили. Со скромным "Копером" "Шахтер" расписал результативную ничью 2:2.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Копер" (Словения) 2:2
Голы: Петряк 15, Назарина 90+1 - Очиенг 13, Эдомвоньи 64

По теме
yellow-arrow
Волошин: Я - второй Цыганков? Лучше пусть говорят "первый Волошин"
yellow-arrow
Динамо - Марибор. Анонс и прогноз контрольного матча на 28 января 2023
yellow-arrow
Ворскла объявила имя нового спарринг-партнера. Это двукратный чемпион своей страны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Копер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде