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Не подошедший Заре защитник может оказаться в Черноморце

Премьер-лига
(2 голосов)

Одесситам понравилась его работа

Не подошедший Заре защитник может оказаться в Черноморце

Фото: nk-radomlje.si

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" может подписать словенского защитника Луку Гучека. Как сообщает издание ТаТоТаке, футболист понравился тренерскому штабу "Черноморца" и уже завтра, 28-е января, прибудет в расположение одесситов.

Примечательно, что перед этим Гучек был на просмотре в "Заре", однако он не поразил Патрика ван Леувена. Луганчане решили не заключать контракт со словенцем.

Лука Гучек играет на позиции центрального защитника. На днях ему исполнится 24 года.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ТаТоТаке

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