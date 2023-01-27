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Не подошедший Заре защитник может оказаться в Черноморце
Одесситам понравилась его работа
Фото: nk-radomlje.si
Одесский "Черноморец" может подписать словенского защитника Луку Гучека. Как сообщает издание ТаТоТаке, футболист понравился тренерскому штабу "Черноморца" и уже завтра, 28-е января, прибудет в расположение одесситов.
Примечательно, что перед этим Гучек был на просмотре в "Заре", однако он не поразил Патрика ван Леувена. Луганчане решили не заключать контракт со словенцем.
Лука Гучек играет на позиции центрального защитника. На днях ему исполнится 24 года.
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