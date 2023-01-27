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СМИ: Шахтер изменил цель в процессе поиска замены Мудрику. Но на бразильца, которого ведут горняки, претендует и Лион
Джеффиньо может перебраться в УПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" продолжает искать замену для вингера Михаила Мудрика. Сообщалось, что "горняки" уже сделали несколько предложений по бразильцу Кевину, однако цена на него постоянно растет, поэтому "горнякам" приходится искать другие варианты.
По сообщениям ТаТоТаке, приоритетным вариантом является бразилец Джеффиньо. Но на 22-летнего игрока "Ботафого" претендует также французский "Лион", что в свете конкуренции повышает цену на игрока.
Джеффиньо является левым вингером, но может сыграть справа и в центре. В предыдущем сезоне сыграл за "Ботафого" 40 матчей, забил четыре гола, отдал семь результативных передач. Контракт с "Ботафого" рассчитан до конца 2025-го года. Стоимость игрока по оценкам transfermarkt составляет 1.5 млн. евро.
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