  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Шахтер изменил цель в процессе поиска замены Мудрику. Но на бразильца, которого ведут горняки, претендует и Лион
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Шахтер изменил цель в процессе поиска замены Мудрику. Но на бразильца, которого ведут горняки, претендует и Лион

Премьер-лига
(1 голосов)

Джеффиньо может перебраться в УПЛ

СМИ: Шахтер изменил цель в процессе поиска замены Мудрику. Но на бразильца, которого ведут горняки, претендует и Лион

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает искать замену для вингера Михаила Мудрика. Сообщалось, что "горняки" уже сделали несколько предложений по бразильцу Кевину, однако цена на него постоянно растет, поэтому "горнякам" приходится искать другие варианты.

По сообщениям ТаТоТаке, приоритетным вариантом является бразилец Джеффиньо. Но на 22-летнего игрока "Ботафого" претендует также французский "Лион", что в свете конкуренции повышает цену на игрока.

Джеффиньо является левым вингером, но может сыграть справа и в центре. В предыдущем сезоне сыграл за "Ботафого" 40 матчей, забил четыре гола, отдал семь результативных передач. Контракт с "Ботафого" рассчитан до конца 2025-го года. Стоимость игрока по оценкам transfermarkt составляет 1.5 млн. евро.

По теме
yellow-arrow
Кендзера прибыл в Грецию для контракта с ПАОКом. Тем временем о факте переговоров с Динамо объявил турецкий клуб
yellow-arrow
Металлист заключил профессиональные контракты с рядом воспитанников академии
yellow-arrow
Не подошедший Заре защитник может оказаться в Черноморце
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде