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Металлист заключил профессиональные контракты с рядом воспитанников академии

Премьер-лига
(2 голосов)

Молодежь получит свой шанс

Металлист заключил профессиональные контракты с рядом воспитанников академии

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" заключил профессиональные контракты с рядом воспитанников клубной академии. В частности, первые контракты во взрослом футболе получили Даниэль Вернаттус, Геннадий Синчук, Даниил Тепляков, Даниил Кайдалов, Александр Цвиренко (все 2006 года рождения), а также Кирилл Дигтярь (2007 г.р.).

Презентация игроков состоялась в Турции, где "Металлист" проводит учебно-тренировочное собрание.

Клуб также отмечает, что Александр Цвиренко находится в Украине и восстанавливается после травмы.

Напомним, что сегодня, 27-го января, "Металлист" объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера серба Пирицу Огневича.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст

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