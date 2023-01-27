Металлист заключил профессиональные контракты с рядом воспитанников академии

Харьковский "Металлист" заключил профессиональные контракты с рядом воспитанников клубной академии. В частности, первые контракты во взрослом футболе получили Даниэль Вернаттус, Геннадий Синчук, Даниил Тепляков, Даниил Кайдалов, Александр Цвиренко (все 2006 года рождения), а также Кирилл Дигтярь (2007 г.р.).

Презентация игроков состоялась в Турции, где "Металлист" проводит учебно-тренировочное собрание.

Клуб также отмечает, что Александр Цвиренко находится в Украине и восстанавливается после травмы.

Напомним, что сегодня, 27-го января, "Металлист" объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера серба Пирицу Огневича.