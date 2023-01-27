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Кендзера прибыл в Грецию для контракта с ПАОКом. Тем временем о факте переговоров с Динамо объявил турецкий клуб

Премьер-лига
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Анкарагюджю, видимо, не смог договориться с киевлянами по поводу польского защитника

Кендзера прибыл в Грецию для контракта с ПАОКом. Тем временем о факте переговоров с Динамо объявил турецкий клуб

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
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Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прибыл в Грецию для заключения контракта с ПАОКом из города Салоники. Раньше была информация о том, что клуб уже согласовал аренду поляка до конца сезона. Остались формальности.

Тем временем о факте переговоров с "Динамо" по Кендзере объявил турецкий "Анкарагюджю".

"В рамках формирования нашего состава на вторую часть сезона начались переговоры с "Динамо" о переходе польского игрока Томаша Кендзеры", - говорится в сообщении на официальной странице клуба в твиттере.

Отметим, что Томаш Кендзера является одним из самых высокооплачиваемых игроков нынешнего "Динамо". СМИ указывают сумму в размере 850 тысяч евро в год.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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