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Кендзера прибыл в Грецию для контракта с ПАОКом. Тем временем о факте переговоров с Динамо объявил турецкий клуб
Анкарагюджю, видимо, не смог договориться с киевлянами по поводу польского защитника
Фото: ФК Динамо Киев
Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прибыл в Грецию для заключения контракта с ПАОКом из города Салоники. Раньше была информация о том, что клуб уже согласовал аренду поляка до конца сезона. Остались формальности.
O Tomasz Kędziora έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός διεθνής αμυντικός θα υπογράψει συμβόλαιο εξάμηνης διάρκειας#PAOK #Transfers #Football #Kędziora pic.twitter.com/4xeuTApRjZ— Stavros Sountoulidis (@sts71) January 27, 2023
Тем временем о факте переговоров с "Динамо" по Кендзере объявил турецкий "Анкарагюджю".
"В рамках формирования нашего состава на вторую часть сезона начались переговоры с "Динамо" о переходе польского игрока Томаша Кендзеры", - говорится в сообщении на официальной странице клуба в твиттере.
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 27, 2023
İkinci transfer dönemi kadro planlamamız kapsamında, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora'nın kulübümüze transferine dair Dinamo Kiev Kulübü ile görüşmelere başlanmış, kulüpler arasında oluşan pürüzler giderilemediğinden anlaşma sağlanamamıştır. pic.twitter.com/tk5AXfPSLj
Отметим, что Томаш Кендзера является одним из самых высокооплачиваемых игроков нынешнего "Динамо". СМИ указывают сумму в размере 850 тысяч евро в год.
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