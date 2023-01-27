Кендзера прибыл в Грецию для контракта с ПАОКом. Тем временем о факте переговоров с Динамо объявил турецкий клуб

Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прибыл в Грецию для заключения контракта с ПАОКом из города Салоники. Раньше была информация о том, что клуб уже согласовал аренду поляка до конца сезона. Остались формальности.

O Tomasz Kędziora έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός διεθνής αμυντικός θα υπογράψει συμβόλαιο εξάμηνης διάρκειας#PAOK #Transfers #Football #Kędziora pic.twitter.com/4xeuTApRjZ — Stavros Sountoulidis (@sts71) January 27, 2023

Тем временем о факте переговоров с "Динамо" по Кендзере объявил турецкий "Анкарагюджю".

"В рамках формирования нашего состава на вторую часть сезона начались переговоры с "Динамо" о переходе польского игрока Томаша Кендзеры", - говорится в сообщении на официальной странице клуба в твиттере.

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İkinci transfer dönemi kadro planlamamız kapsamında, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora'nın kulübümüze transferine dair Dinamo Kiev Kulübü ile görüşmelere başlanmış, kulüpler arasında oluşan pürüzler giderilemediğinden anlaşma sağlanamamıştır. pic.twitter.com/tk5AXfPSLj — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 27, 2023

Отметим, что Томаш Кендзера является одним из самых высокооплачиваемых игроков нынешнего "Динамо". СМИ указывают сумму в размере 850 тысяч евро в год.