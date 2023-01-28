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Динамо - Марибор: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй спарринг киевской команды

Динамо - Марибор: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает готовиться ко второй части сезона, тренируясь и проводя контрольные матчи на сборах в Турции. В эту субботу коллектив Мирчи Луческу сыграет против словенского "Марибора", попытавшись немного оправдаться перед болельщиками за недавние 0:4 с "Рапидом". С другой стороны, результаты на сборах - вещь очень непредсказуемая, а потому всерьез к этому относиться не нужно.

Читайте такжеДинамо - Марибор. Анонс и прогноз контрольного матча на 28 января 2023

"Динамо" 16:00 "Марибор"

28 января, УТС, Турция
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: Марибор Динамо (Киев)
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