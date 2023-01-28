Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Марибор: смотреть онлайн, видеотрансляция
Второй спарринг киевской команды
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" продолжает готовиться ко второй части сезона, тренируясь и проводя контрольные матчи на сборах в Турции. В эту субботу коллектив Мирчи Луческу сыграет против словенского "Марибора", попытавшись немного оправдаться перед болельщиками за недавние 0:4 с "Рапидом". С другой стороны, результаты на сборах - вещь очень непредсказуемая, а потому всерьез к этому относиться не нужно.
"Динамо" 16:00 "Марибор"
28 января, УТС, Турция
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Популярное сейчас
- Гётце едет в Мюнхен. Бавария – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 28.01.2023
- Артета - о матче с Ман Сити: Одно действие решило исход матча
- Лунин может покинуть Реал в январе, Сити обыгрывает Арсенал в кубке. Главные новости за 27 января
- Динамо стартовало с разгромного поражения. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО