Динамо - Марибор: смотреть онлайн, видеотрансляция

Киевское "Динамо" продолжает готовиться ко второй части сезона, тренируясь и проводя контрольные матчи на сборах в Турции. В эту субботу коллектив Мирчи Луческу сыграет против словенского "Марибора", попытавшись немного оправдаться перед болельщиками за недавние 0:4 с "Рапидом". С другой стороны, результаты на сборах - вещь очень непредсказуемая, а потому всерьез к этому относиться не нужно.

"Динамо" 16:00 "Марибор"

28 января, УТС, Турция

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