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Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
Соглашение завершается совсем скоро
Фото: ФК Шахтер
Арендованный у "Шахтера" вингер "Фулхэма" Манор Соломон рассказал, как проходили переговоры с "горняками" на счет сотрудничества:
“У нас были переговоры с “Шахтером” о продлении контракта. Я не хотел. Знал, что случается с бразильцами, подписывающими долгосрочные контракты. После этого клуб их не отпускает.
В самом худшем случае я был готов продлить контракт на моих условиях – с низкой клаусулой. Но они не согласились и давили. Оставалось два года контракта. Начались угрозы маринования на банке, закручивания гаек. Но я решил, что не останусь здесь еще на пять лет”, - сказал Соломон.
Отметим, что текущий контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года. В настоящее время израильтянин находится в "Фулхэме" на правах аренды. Правда, он только недавно восстановился от травмы и через нее пропустил почти четыре месяца. В общей сложности на его счету 55 сыгранных минут за английскую команду в четырех матчах.
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