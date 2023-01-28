Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы

Арендованный у "Шахтера" вингер "Фулхэма" Манор Соломон рассказал, как проходили переговоры с "горняками" на счет сотрудничества:

“У нас были переговоры с “Шахтером” о продлении контракта. Я не хотел. Знал, что случается с бразильцами, подписывающими долгосрочные контракты. После этого клуб их не отпускает.

В самом худшем случае я был готов продлить контракт на моих условиях – с низкой клаусулой. Но они не согласились и давили. Оставалось два года контракта. Начались угрозы маринования на банке, закручивания гаек. Но я решил, что не останусь здесь еще на пять лет”, - сказал Соломон.