Рух - ДАК 1904: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня у "руховцев" насыщенный день, ведь спарринги проводит и первая, и юношеская команда, которая также находится на сборах в Хорватии. Основа львовян проведет контрольный матч со словацким коллективом "ДАК 1904". Пока представитель Дунайской Стреды идет вторым в национальном чемпионате и продолжает борьбу за чемпионство.

Контрольный матч

28 января. Начало в 16:00

"Рух" (Львов, Украина) - "ДАК 1904" (Дунайска Стреда, Словакия)