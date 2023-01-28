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Рух - ДАК 1904: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подопечные Леонида Кучука продолжают подготовку к продолжению сезона
Фото: ФК Рух
Сегодня у "руховцев" насыщенный день, ведь спарринги проводит и первая, и юношеская команда, которая также находится на сборах в Хорватии. Основа львовян проведет контрольный матч со словацким коллективом "ДАК 1904". Пока представитель Дунайской Стреды идет вторым в национальном чемпионате и продолжает борьбу за чемпионство.
Контрольный матч
28 января. Начало в 16:00
"Рух" (Львов, Украина) - "ДАК 1904" (Дунайска Стреда, Словакия)
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