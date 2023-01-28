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Динамо объявило о подписании нового контракта с голкипером

Премьер-лига
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Нещерет в Киеве еще на пять лет

Динамо объявило о подписании нового контракта с голкипером

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

"Динамо" на своем официальном сайте сообщило о подписании нового контракта с голкипером Русланом Нещеретом.

Соглашение рассчитано на пять лет – до конца 2028 года. Предыдущий контракт завершал свое действие в 2023 году.

Нещерет является воспитанником "Динамо", а осенью 2020 года впервые сыграл за основную команду "бело-синих". В общей сложности на его счету 14 матчей в составе киевлян, в четырех из которых голкипер оставил свои ворота сухими.

В этом сезоне Руслан провел восемь поединков в УПЛ и два в Лиге Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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