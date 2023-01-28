Ворскла - ЛКС: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Ворсклы" это будет уже третий спарринг нынешней зимой. В двух предыдущих - косоварскому "Дуканжи" и сербскому "Напредаку" - полтавчане проиграли. Новый соперник подопечных Виктора Скрипника лидирует во втором по рангу дивизионе Польши и всерьез рассчитывает на возвращение в Экстраклясу уже по итогам текущего сезона.

Контрольный матч

28 января. Начало в 14:30

"Ворскла" (Полтава, Украина) - ЛКС (Лодзь, Польша)