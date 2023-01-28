Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - ЛКС: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Что принесет новый спарринг полтавчанам?
Фото: ФК Ворскла
Для "Ворсклы" это будет уже третий спарринг нынешней зимой. В двух предыдущих - косоварскому "Дуканжи" и сербскому "Напредаку" - полтавчане проиграли. Новый соперник подопечных Виктора Скрипника лидирует во втором по рангу дивизионе Польши и всерьез рассчитывает на возвращение в Экстраклясу уже по итогам текущего сезона.
Контрольный матч
28 января. Начало в 14:30
"Ворскла" (Полтава, Украина) - ЛКС (Лодзь, Польша)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
- Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити – Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
- Артета - о матче с Ман Сити: Одно действие решило исход матча
- Официально. Нападающий Динамо покинул киевский клуб
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн