  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - ЛКС: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - ЛКС: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Что принесет новый спарринг полтавчанам?

Ворскла - ЛКС: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Для "Ворсклы" это будет уже третий спарринг нынешней зимой. В двух предыдущих - косоварскому "Дуканжи" и сербскому "Напредаку" - полтавчане проиграли. Новый соперник подопечных Виктора Скрипника лидирует во втором по рангу дивизионе Польши и всерьез рассчитывает на возвращение в Экстраклясу уже по итогам текущего сезона.

Контрольный матч
28 января. Начало в 14:30
"Ворскла" (Полтава, Украина) - ЛКС (Лодзь, Польша)

По теме
yellow-arrow
Нещерет - о новом контракте с Динамо: Цель – стать первым номером, не скрываю этого
yellow-arrow
Каменюка: Активного участия в жизнедеятельности клуба и команды не принимаю. Руководство уведомил
yellow-arrow
Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ЛКС (Лодзь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде