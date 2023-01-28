Нещерет - о новом контракте с Динамо: Цель – стать первым номером, не скрываю этого

Киевское "Динамо" объявило о продолжении сотрудничества с молодым голкипером команды Русланом Нещеретом, подписав новый контракт на пять лет.

Украинский голкипер прокомментировал продление контракта, рассказав о своих целях в киевском клубе:

"В первую очередь спасибо клубу за доверие. Играть в такой команде – это очень ответственно. Эмоции только положительные. Цель – стать первым номером, не скрываю этого. А с командой выиграть все возможные трофеи", - приводит слова Нещерета официальный сайт Динамо.

Также, вратарь рассказал о атмосфере в команде, заявив, что планирует проставляться в Киеве:

"У нас очень классный коллектив, чувствую себя очень комфортно. Счастлив, что нахожусь здесь. В Киев приедем – проставлюсь, может, в ресторан сходим с ребятами", – ответил Нещерет.