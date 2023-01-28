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Каменюка: Активного участия в жизнедеятельности клуба и команды не принимаю. Руководство уведомил

Премьер-лига
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Похоже, туман в "деле Каменюки и Липартия" рассеялся...

Каменюка: Активного участия в жизнедеятельности клуба и команды не принимаю. Руководство уведомил

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

В начале этой недели UA-Футбол сообщал о ситуации с двумя тренерами луганской "Зари" - Никитой Каменюкой и Джабой Липартия, в профессиональной судьбе которых была неопределенность. Ясность в этом деле не внесло и интервью начальника команды Игоря Гузя, который заявил, что оба футболиста "имеют свой фронт работ и занимаются задачей, которую поставил им клуб". И добавил: "Никто их не увольнял с работы, никто с ними контракт не расторгал".

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Корреспонденту UA-Футбол удалось связаться с находящимся за пределами Украины одним из тренеров - Никитой Каменюкой, который дал свой комментарий.

- В данный момент я нахожусь вместе с семьей, - сказал он. - Активного участия в жизнедеятельности клуба и команды не принимаю. Руководство "Зари" об этом своем решении я заранее уведомил. Надеюсь, что в обозримом будущем смогу в полной мере приносить пользу клубу.

Один из ветеранов и рекордсменов по количеству сыгранных матчей за "Зарю" Никита Каменюка является воспитанником луганского клуба. В качестве игрока он выступал в дублирующем составе и главной команде в общей сложности 15 (!) сезонов (с перерывами). По окончании сезона-2019/20 в возрасте 35 лет Каменюка повесил бутсы на гвоздь, начав тренерскую карьеру в "Заре".

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Известно также, что и другой тренер луганского клуба - Джаба Липартия оказался в схожей с Каменюкой ситуации.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка
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