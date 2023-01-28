Опыт в миксе с молодостью. Динамо объявило состав на второй спарринг в Турции

Киевское “Динамо” сыграет против “Марибора” в рамках контрольного матча на сборах в Турции.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился с основным составом на этот поединок:

Нещерет – Тимчик, Сирота, Попов, Дубинчак – Яцик, Сидорчук – Волошин, Диалло, Царенко – Беседин.

Стартова одинадцятка киян на спаринг проти «Марибора» ???? pic.twitter.com/j5Bgw0e9Pg — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 28, 2023

Старт встречи намечен на 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.