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Опыт в миксе с молодостью. Динамо объявило состав на второй спарринг в Турции
Соперник представляет Словению
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Киевское “Динамо” сыграет против “Марибора” в рамках контрольного матча на сборах в Турции.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился с основным составом на этот поединок:
Нещерет – Тимчик, Сирота, Попов, Дубинчак – Яцик, Сидорчук – Волошин, Диалло, Царенко – Беседин.
Стартова одинадцятка киян на спаринг проти «Марибора» ???? pic.twitter.com/j5Bgw0e9Pg— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 28, 2023
Старт встречи намечен на 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.
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