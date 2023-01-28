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Опыт в миксе с молодостью. Динамо объявило состав на второй спарринг в Турции

Премьер-лига
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Соперник представляет Словению

Опыт в миксе с молодостью. Динамо объявило состав на второй спарринг в Турции

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Киевское “Динамо” сыграет против “Марибора” в рамках контрольного матча на сборах в Турции.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился с основным составом на этот поединок:

Нещерет – Тимчик, Сирота, Попов, Дубинчак – Яцик, Сидорчук – Волошин, Диалло, Царенко – Беседин.

Старт встречи намечен на 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.

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В статье: Динамо (Киев)
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