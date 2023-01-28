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Бущан пропустил вторую игру подряд Динамо из-за воспаления ахиллового сухожилия

Премьер-лига
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Новости из лазарета киевлян

Бущан пропустил вторую игру подряд Динамо из-за воспаления ахиллового сухожилия

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

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В рамках тренировочных сборов в Турции киевское "Динамо" играет против "Марибора".

Основной вратарь "бело-синих" Георгий Бущан снова не принял участие в поединке под руководством Мирчи Луческу. Официальный сайт "Динамо" сообщает, что 28-летний голкпиер пропустил вторую игру подряд из-за воспаления ахиллового сухожилия.

Еще несколько дней не сможет тренироваться в общей группе Виталий Буяльский. В свою очередь Илья Забарный накануне получил ушиб голеностопного сустава и растяжение связок.

Бенито уже вернулся в общую группу первой команды, но выходить на поле в основном составе ему еще рано. Кахим Пэрис продолжает восстанавливать физические кондиции.

Два-три дня через микротравмы пропустят Владислав Кабаев и Владимир Шепелев.

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В статье: Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Марибор (Словения) Владислав Кабаев Владимир Шепелев Илья Забарный Кахим Паррис
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Источник:
ФК "Динамо"

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