Бущан пропустил вторую игру подряд Динамо из-за воспаления ахиллового сухожилия

В рамках тренировочных сборов в Турции киевское "Динамо" играет против "Марибора" .

Основной вратарь "бело-синих" Георгий Бущан снова не принял участие в поединке под руководством Мирчи Луческу. Официальный сайт "Динамо" сообщает, что 28-летний голкпиер пропустил вторую игру подряд из-за воспаления ахиллового сухожилия.

Еще несколько дней не сможет тренироваться в общей группе Виталий Буяльский. В свою очередь Илья Забарный накануне получил ушиб голеностопного сустава и растяжение связок.

Бенито уже вернулся в общую группу первой команды, но выходить на поле в основном составе ему еще рано. Кахим Пэрис продолжает восстанавливать физические кондиции.

Два-три дня через микротравмы пропустят Владислав Кабаев и Владимир Шепелев.