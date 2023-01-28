Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан пропустил вторую игру подряд Динамо из-за воспаления ахиллового сухожилия
Новости из лазарета киевлян
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
В рамках тренировочных сборов в Турции
Основной вратарь "бело-синих" Георгий Бущан снова не принял участие в поединке под руководством Мирчи Луческу. Официальный сайт "Динамо" сообщает, что 28-летний голкпиер пропустил вторую игру подряд из-за воспаления ахиллового сухожилия.
Еще несколько дней не сможет тренироваться в общей группе Виталий Буяльский. В свою очередь Илья Забарный накануне получил ушиб голеностопного сустава и растяжение связок.
Бенито уже вернулся в общую группу первой команды, но выходить на поле в основном составе ему еще рано. Кахим Пэрис продолжает восстанавливать физические кондиции.
Два-три дня через микротравмы пропустят Владислав Кабаев и Владимир Шепелев.
Популярное сейчас
- Ждем дебюта Цыганкова. Жирона - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.01.2023
- Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
- Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
- Официально. Нападающий Динамо покинул киевский клуб
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО