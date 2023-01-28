  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла сыграла вничью с лидером первого дивизиона Польши
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла сыграла вничью с лидером первого дивизиона Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Голов не забивали

Ворскла сыграла вничью с лидером первого дивизиона Польши

скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" сыграла очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Виктора Скрипника противостояла лидеру первого дивизиона Польши (аналог нашей Первой лиги) ЛКС "Лодзь".

Матч закончился со счётом 0:0.

Стартовый состав "Ворсклы": Исенко - Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупский, Бацула, Фелипе, Скляр, Степанюк, ИНП, Кравчук

Отметим, что это был третий спарринг "Ворсклы" в это зимнее окно. Первые два полтавчане проиграли "Дуканжи" (Косово) и "Напредаку" (Сербия).

По теме
yellow-arrow
Заявка от Ротаня. Александрия впервые побеждает с новым тренером
yellow-arrow
0:2 лучше чем 0:4. Динамо проиграло свой второй поединок на сборах
yellow-arrow
Рух проиграл в товарищеском матче сербам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде