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Ворскла сыграла вничью с лидером первого дивизиона Польши
Голов не забивали
скріншот з трансляції
Полтавская "Ворскла" сыграла очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Виктора Скрипника противостояла лидеру первого дивизиона Польши (аналог нашей Первой лиги) ЛКС "Лодзь".
Матч закончился со счётом 0:0.
Стартовый состав "Ворсклы": Исенко - Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупский, Бацула, Фелипе, Скляр, Степанюк, ИНП, Кравчук
Отметим, что это был третий спарринг "Ворсклы" в это зимнее окно. Первые два полтавчане проиграли "Дуканжи" (Косово) и "Напредаку" (Сербия).
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