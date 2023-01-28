Рух проиграл в товарищеском матче сербам

Львовский "Рух" провел свой первый спарринг на тренировочно-научном сборе, который продолжается в Хорватии. Соперником львовян был представитель Сербии "Колубара".

Матч получился не слишком результативным, единственный гол был забит в конце встречи, на 89-й минуте, игроком, находящимся в сербском клубе на просмотре.

Отметим, что за "Рух" сыграл бразилец Джеферсон, о приходе которого официально объявили вчера, 27-го января.

Товарищеский матч

28-го января 2023-го года. Умаг, Хорватия

"Рух" (Львов, Украина) – "Колубара" (Лазаревац, Сербия) 0:1

Гол: игрок на просмотре, 89

Предупреждения: Джеферсон, 40; Сапуга, 49; Слюбик, 55; Китела, 62

"Рух": Герета, Китела, Слюбик, Холод, Джеферсон, Подгурский (кап.), Сапуга, Добрянский (Штокал, 73), Столярчук, Пастух, Боцьков (Панченко, 49)