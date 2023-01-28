0:2 лучше чем 0:4. Динамо проиграло свой второй поединок на сборах

Киевское Динамо провело свой второй спарринг на зимних сборах в Анталии. В субботу, 28 января, киевляне в Анталии сыграли с действующим чемпионом Словении Марибором.

На первый тайм Луческу выпустил очень уж экспериментальный состав – Попов и Сидорчук из основы, Беседин в атаке, которому должны были помогать Диалло, Царенко и Волошин.

До перерыва вспомнить в игре особо нечего – переменные попытки команд что-нибудь организовать, пара подходов (не более того) от каждого из соперников, которые с натяжкой можно назвать опасными, и логичный нулевой итог.

Ну и отметить можно довольно заведенных игроков обеих команд, которые успели до перерыва нахватать по две карточки каждая, что многовато как для спарринга.

На второй тайм Луческу выпустил фактически второй состав, но улучшения в игре команде это не принесло. Даже наоборот.

Тайм начался довольно активно, и уже на 49-й Марибор вышел вперед: после классной комбинации Антолин пробил метров с 25-ти точно под штангу.

Фактически сразу же Ванат заработал пенальти, который сам же и не реализовал – обманул не только вратаря, но и ворота, пробив рядом со штангой.

После этого незабитого пенальти стало вдруг понятно, что киевляне сегодня не то что не выиграют, но и не отыграются.

При некотором территориальном преимуществе Динамо опасности у ворот словенцев почти не возникало.

Затем начались нервы, Лонвейк, который вышел на второй тайм, заработал две желтые и пошел отдыхать (вместо него вышел Бенито), а под занавес Иличич показал, кто здесь хто.

Накрутил трех игроков киевлян, скинул под удар Брничу, который издевательски катнул под штангу.

0:2, второе поражение Динамо на сборах. Хотя, после 0:4 от Рапида, прогресс, как видим, на лицо (сарказм это или фактаж, каждый решит для себя сам).

Динамо (Киев) – Марибор (Словения) 0:2

Голы: Антолин (49), Брнич (80)

Незабитый пенальти: Ванат (61, мимо)

Удаление: Лонвейк (75, вторая желтая, с правом замены)

Динамо (1 тайм): Нещерет, Дубинчак, Попов, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Яцык, Диалло, Царенко, Волошин, Беседин

Динамо (2 тайм): Нещерет (Моргун, 71), Кравченко, Попов (Сирота, 71), Бурда, Вивчаренко, Лонвейк, Гармаш, Андриевский, Леднев, Караваев, Ванат