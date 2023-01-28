  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заявка от Ротаня. Александрия впервые побеждает с новым тренером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заявка от Ротаня. Александрия впервые побеждает с новым тренером

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй спарринг команды

Заявка от Ротаня. Александрия впервые побеждает с новым тренером

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" провела свой второй товарищеский матч на турецком сборе. На этот раз команда Руслана Ротаня противостояла команде из Алжира "Кабилия".

Весь матч "Александрия" превосходила соперника, хотя это преимущество и не было тотальным. Подопечным Руслана Ротаня не хватало четкости на завершающей фазе атак: несколько своих моментов реализовать не удалось.

Однако на 44-й минуте Олег Кожушко воспользовался ошибкой голкипера соперника и забил желаемый гол.

Отметим, что это был второй спарринг "Александрии" под руководством нового тренерского штаба. Зимой команду возглавил Руслан Ротань. В первом товарищеском матче горожане уступили "Балкани" 2:5.

28.01.23, суббота, 16:00, товарищеская встреча

"Александрия" - "Кабилия" 1:0 (1:0)

Состав "Александрии"

1 тайм: 1 Валентин Горох, 2 Александр Мельник, 6 Кирилл Дришлюк, 10 Максим Третьяков, 14 Максим Дячук, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 30 Юрий Копина

Запасные: 31 Никита Минчев, 19 Егор Гуничев, 91 Николай Михайленко

2 тайм: 79 Георгий Ермаков, 4 Владислав Бабогло, 8 Артур Авагимян, 11 Денис Мирошниченко, 19 Егор Гуничев, 29 Андрей Цуриков, 37 Сергей Рыбалка, 66 Валерий Бондаренко, 73 Богдан Кобзарь, 91 Николай Михаиленко, Эмиль Мустафаев

Запасные: 31 Никита Минчев, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 22 Даниил Скорко

По теме
yellow-arrow
0:2 лучше чем 0:4. Динамо проиграло свой второй поединок на сборах
yellow-arrow
Рух проиграл в товарищеском матче сербам
yellow-arrow
Ворскла сыграла вничью с лидером первого дивизиона Польши
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олександрія

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде