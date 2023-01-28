Заявка от Ротаня. Александрия впервые побеждает с новым тренером

"Александрия" провела свой второй товарищеский матч на турецком сборе. На этот раз команда Руслана Ротаня противостояла команде из Алжира "Кабилия".

Весь матч "Александрия" превосходила соперника, хотя это преимущество и не было тотальным. Подопечным Руслана Ротаня не хватало четкости на завершающей фазе атак: несколько своих моментов реализовать не удалось.

Однако на 44-й минуте Олег Кожушко воспользовался ошибкой голкипера соперника и забил желаемый гол.

Отметим, что это был второй спарринг "Александрии" под руководством нового тренерского штаба. Зимой команду возглавил Руслан Ротань. В первом товарищеском матче горожане уступили "Балкани" 2:5.

28.01.23, суббота, 16:00, товарищеская встреча

"Александрия" - "Кабилия" 1:0 (1:0)

Состав "Александрии"

1 тайм: 1 Валентин Горох, 2 Александр Мельник, 6 Кирилл Дришлюк, 10 Максим Третьяков, 14 Максим Дячук, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 30 Юрий Копина

Запасные: 31 Никита Минчев, 19 Егор Гуничев, 91 Николай Михайленко

2 тайм: 79 Георгий Ермаков, 4 Владислав Бабогло, 8 Артур Авагимян, 11 Денис Мирошниченко, 19 Егор Гуничев, 29 Андрей Цуриков, 37 Сергей Рыбалка, 66 Валерий Бондаренко, 73 Богдан Кобзарь, 91 Николай Михаиленко, Эмиль Мустафаев

Запасные: 31 Никита Минчев, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 22 Даниил Скорко