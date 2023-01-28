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Заявка от Ротаня. Александрия впервые побеждает с новым тренером
Второй спарринг команды
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
"Александрия" провела свой второй товарищеский матч на турецком сборе. На этот раз команда Руслана Ротаня противостояла команде из Алжира "Кабилия".
Весь матч "Александрия" превосходила соперника, хотя это преимущество и не было тотальным. Подопечным Руслана Ротаня не хватало четкости на завершающей фазе атак: несколько своих моментов реализовать не удалось.
Однако на 44-й минуте Олег Кожушко воспользовался ошибкой голкипера соперника и забил желаемый гол.
Отметим, что это был второй спарринг "Александрии" под руководством нового тренерского штаба. Зимой команду возглавил Руслан Ротань. В первом товарищеском матче горожане уступили "Балкани" 2:5.
28.01.23, суббота, 16:00, товарищеская встреча
"Александрия" - "Кабилия" 1:0 (1:0)
Состав "Александрии"
1 тайм: 1 Валентин Горох, 2 Александр Мельник, 6 Кирилл Дришлюк, 10 Максим Третьяков, 14 Максим Дячук, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 30 Юрий Копина
Запасные: 31 Никита Минчев, 19 Егор Гуничев, 91 Николай Михайленко
2 тайм: 79 Георгий Ермаков, 4 Владислав Бабогло, 8 Артур Авагимян, 11 Денис Мирошниченко, 19 Егор Гуничев, 29 Андрей Цуриков, 37 Сергей Рыбалка, 66 Валерий Бондаренко, 73 Богдан Кобзарь, 91 Николай Михаиленко, Эмиль Мустафаев
Запасные: 31 Никита Минчев, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 22 Даниил Скорко
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