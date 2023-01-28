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Ну хоть без разгрома. Динамо – Марибор 0:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Марибор ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.01.2023 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол

Ну хоть без разгрома. Динамо – Марибор 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" провело свой второй спарринг на подготовительных сборах в Турции. В этот раз киевлянам противостоял титулованный словенский клуб "Марибор". Вышло не так катастрофически, как несколько дней назад против "Рапида" (0:4), но снова неприятно. Снова сухое поражение, хотя и без разгрома.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

"Динамо" (Киев) – "Марибор" (Словения) 0:2
Голы: Антолин (49), Брнич (80)
Незабитый пенальти: Ванат (61, мимо)

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В статье: Динамо (Киев) Марибор (Словения)
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