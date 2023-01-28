Ну хоть без разгрома. Динамо – Марибор 0:2. Видео голов и обзор матча

"Динамо" провело свой второй спарринг на подготовительных сборах в Турции. В этот раз киевлянам противостоял титулованный словенский клуб "Марибор". Вышло не так катастрофически, как несколько дней назад против "Рапида" (0:4), но снова неприятно. Снова сухое поражение, хотя и без разгрома.

Смотрите, как это было, в видеообзоре товарищеского матча.

"Динамо" (Киев) – "Марибор" (Словения) 0:2

Голы: Антолин (49), Брнич (80)

Незабитый пенальти: Ванат (61, мимо)