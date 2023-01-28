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Металлист проиграл в спарринге болгарскому Локомотиву

Премьер-лига
(1 голосов)

Все решил один гол

Металлист проиграл в спарринге болгарскому Локомотиву

фото - ФК Металіст / автор невідомий

UA-Футбол
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Харьковский "Металлист", получив нового тренера, провел второй контрольный матч на тренировочном сборе. Харьковчане сыграли с болгарским "Локомотивом", уступив ему 0:1.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

"Металлист" – "Локомотив" 0:1

28 января 2023 года. Туркер Sports Center (Алания, Турция). +14°C

Гол: Кацаров, 62

"Металлист" (1-30 минута): Костик — Тепляков Н., Николишин, Маткобожик, Романюк — Чайковский, Панасенко, Демченко, Рязанцев, Картушов — Угочукве

"Металлист" (30-60 минута): Костик (Ермолов, 45) — Шопин, Мизюк, Порох, Каплиенко — Ралюченко, Чидомере, Багачанский, Синчук, Коркишко — Рязанцев

"Металлист" (60-90 минута): Ермолов - Горяинов, Приходько, Дегтярь, Вернаттус - Горенко, Тепляков, Шамич, Ореховский, Кайдалов - Красников

И.о. главного тренера — Перица Огненович

"Локомотив": Гайе - Милошев, Кацаров, Рапосо, Малембана, Карлос Франко, Ненов, Бакалов, Вутов, Митков, Иванов

Главный тренер — Димитар Васев

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В статье: Металлист (Харьков)
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