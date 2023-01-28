Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист проиграл в спарринге болгарскому Локомотиву
Все решил один гол
фото - ФК Металіст / автор невідомий
Харьковский "Металлист", получив нового тренера, провел второй контрольный матч на тренировочном сборе. Харьковчане сыграли с болгарским "Локомотивом", уступив ему 0:1.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
"Металлист" – "Локомотив" 0:1
28 января 2023 года. Туркер Sports Center (Алания, Турция). +14°C
Гол: Кацаров, 62
"Металлист" (1-30 минута): Костик — Тепляков Н., Николишин, Маткобожик, Романюк — Чайковский, Панасенко, Демченко, Рязанцев, Картушов — Угочукве
"Металлист" (30-60 минута): Костик (Ермолов, 45) — Шопин, Мизюк, Порох, Каплиенко — Ралюченко, Чидомере, Багачанский, Синчук, Коркишко — Рязанцев
"Металлист" (60-90 минута): Ермолов - Горяинов, Приходько, Дегтярь, Вернаттус - Горенко, Тепляков, Шамич, Ореховский, Кайдалов - Красников
И.о. главного тренера — Перица Огненович
"Локомотив": Гайе - Милошев, Кацаров, Рапосо, Малембана, Карлос Франко, Ненов, Бакалов, Вутов, Митков, Иванов
Главный тренер — Димитар Васев
Популярное сейчас
- 0:2 лучше чем 0:4. Динамо проиграло свой второй поединок на сборах
- Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Матч товарищеский, но пинок болезненный. Динамо проиграло Рапиду 0:4
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО