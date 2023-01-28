  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривцов может переехать в клуб Бекхэма лиги МЛС, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов может переехать в клуб Бекхэма лиги МЛС, - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец получил заманчивое предложение

Кривцов может переехать в клуб Бекхэма лиги МЛС, - источник

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Журналист и инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что защитник "Шахтера" Сергей Кривцов может оставить донецкий клуб в зимнее трансферное окно.

Бурбас добавил видео с Кривцовым и Матвиенко и написал: "Как минимум один из этих ребят в ближайшие дни споет свою лебединую песню в "Шахтере".

"Речь о Сергее Кривцове, который близок к переезду в очень экзотический чемпионат. Горняки согласились уже сейчас отпустить защитника, контракт которого действует до конца сезона.

В истории Николая Матвиенко тоже точка не поставлена, но в переговорах с "Брайтоном" стороны действительно далеки от компромисса", - написал Бурбас.

По теме
yellow-arrow
Рух расписал нулевую ничью с одним из лидеров Словацкой Суперлиги
yellow-arrow
Судаков: Наверное, никто так не верит в меня как теща
yellow-arrow
Судаков: У Мудрика должно все получиться в Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) МЛС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде