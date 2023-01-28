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Кривцов может переехать в клуб Бекхэма лиги МЛС, - источник
Украинец получил заманчивое предложение
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Журналист и инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что защитник "Шахтера" Сергей Кривцов может оставить донецкий клуб в зимнее трансферное окно.
Бурбас добавил видео с Кривцовым и Матвиенко и написал: "Как минимум один из этих ребят в ближайшие дни споет свою лебединую песню в "Шахтере".
"Речь о Сергее Кривцове, который близок к переезду в очень экзотический чемпионат. Горняки согласились уже сейчас отпустить защитника, контракт которого действует до конца сезона.
В истории Николая Матвиенко тоже точка не поставлена, но в переговорах с "Брайтоном" стороны действительно далеки от компромисса", - написал Бурбас.
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