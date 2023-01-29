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Заря - Арда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Сегодня в программе "Зари" две контрольные игры

Заря - Арда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" запланировала на воскресенье два спарринга. Первый из них состоится с утра против "Арды". Представитель чемпионата Болгарии в этом сезоне звезд с неба не хватает: накануне возобновления чемпионата "Арда" занимает девятую строчку из шестнадцати участников.

Напомним, что следить за всеми играми клубов УПЛ этой зимой вы можете на нашем сайте благодаря Таблице спаррингов.

Контрольный матч
29 января. Начало в 10:00
"Заря" (Луганск, Украина) - "Арда" (Кырджали, Болгария)

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В статье: Заря (Луганск) Арда (Кырджали)
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