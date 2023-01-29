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Заря - Арда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сегодня в программе "Зари" две контрольные игры
Луганская "Заря" запланировала на воскресенье два спарринга. Первый из них состоится с утра против "Арды". Представитель чемпионата Болгарии в этом сезоне звезд с неба не хватает: накануне возобновления чемпионата "Арда" занимает девятую строчку из шестнадцати участников.
Напомним, что следить за всеми играми клубов УПЛ этой зимой вы можете на нашем сайте благодаря
Контрольный матч
29 января. Начало в 10:00
"Заря" (Луганск, Украина) - "Арда" (Кырджали, Болгария)
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