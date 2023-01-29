Заря - Арда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Луганская "Заря" запланировала на воскресенье два спарринга. Первый из них состоится с утра против "Арды". Представитель чемпионата Болгарии в этом сезоне звезд с неба не хватает: накануне возобновления чемпионата "Арда" занимает девятую строчку из шестнадцати участников.

Напомним, что следить за всеми играми клубов УПЛ этой зимой вы можете на нашем сайте благодаря Таблице спаррингов .

Контрольный матч

29 января. Начало в 10:00

"Заря" (Луганск, Украина) - "Арда" (Кырджали, Болгария)