Черноморец - Локомотив Ташкент: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Ташкентские "железнодорожники" – давний спарринг-партнер украинских команд на сборах. В прошлые годы "Локомотив" уже встречался с "Зарей" и "Александрией", а сейчас на его фоне себя проверит "Черноморец". Представитель чемпионата Узбекистана в сезоне-2022 покинул местную Суперлигу и в следующем году сразится за возвращение в элиту.

К слову, у "Черноморца" на сегодня запланированы две контрольные игры. Во второй половине дня "моряки" еще встретятся с косоварами.

Контрольный матч

29 января. Начало в 10:30

"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан)