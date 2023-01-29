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Черноморец - Локомотив Ташкент: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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У одесситов насыщенный день

Черноморец - Локомотив Ташкент: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
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Ташкентские "железнодорожники" – давний спарринг-партнер украинских команд на сборах. В прошлые годы "Локомотив" уже встречался с "Зарей" и "Александрией", а сейчас на его фоне себя проверит "Черноморец". Представитель чемпионата Узбекистана в сезоне-2022 покинул местную Суперлигу и в следующем году сразится за возвращение в элиту.

К слову, у "Черноморца" на сегодня запланированы две контрольные игры. Во второй половине дня "моряки" еще встретятся с косоварами.

Контрольный матч
29 января. Начало в 10:30
"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан)

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В статье: Черноморец (Одесса) Локомотив (Ташкент)
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