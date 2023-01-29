Заря уступила середняку чемпионата Болгарии

Луганская "Заря" на собрании в Турции провела товарищеский матч против болгарской "Арды".

Середняк чемпионата Болгарии дважды отличился еще до перерыва. Луганчане смогли ответить лишь голом Антюха во втором тайме.

Это второе поражение "Зари" на собрании в Турции. В своем первом поединке этого года подопечные ван Левена уступили болгарскому "Локомотиву".

"Заря" (Луганск, Украина) - "Арда" (Кырджали, Болгария) 1:2

Голы: Антюх 73 – Палмарес 2, Йорданов 34

Стартовый состав "Зари": Мацапура, Вантух, Батагов, Бражко, Данченко, Фофана, Хахлев, Булеца, Хлань, Сильвейн, Русин.