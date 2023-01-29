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Заря – Академия Пандев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Луганчане проведут второй матч за сегодня
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. Луганчане проведут уже второй матч за сегодня, ведь еще утром подопечные ван Левена уступили "Арде". В соперниках будет "Академия Пандев", находящаяся на 10 месте (из 11) в чемпионате Северной Македонии.
Напомним, что следить за всеми играми клубов УПЛ этой зимой вы можете на нашем сайте благодаря Таблице спаррингов.
Контрольный матч
29 января. Начало в 15:30
"Заря" (Луганск, Украина) - "Академия Пандев" (Струмица, Северная Македония)
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