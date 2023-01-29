Заря – Академия Пандев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Заря" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. Луганчане проведут уже второй матч за сегодня, ведь еще утром подопечные ван Левена уступили "Арде". В соперниках будет "Академия Пандев", находящаяся на 10 месте (из 11) в чемпионате Северной Македонии.

Напомним, что следить за всеми играми клубов УПЛ этой зимой вы можете на нашем сайте благодаря Таблице спаррингов.

Контрольный матч

29 января. Начало в 15:30

"Заря" (Луганск, Украина) - "Академия Пандев" (Струмица, Северная Македония)