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Заря – Академия Пандев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Луганчане проведут второй матч за сегодня

Заря – Академия Пандев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. Луганчане проведут уже второй матч за сегодня, ведь еще утром подопечные ван Левена уступили "Арде". В соперниках будет "Академия Пандев", находящаяся на 10 месте (из 11) в чемпионате Северной Македонии.

Напомним, что следить за всеми играми клубов УПЛ этой зимой вы можете на нашем сайте благодаря Таблице спаррингов.

Контрольный матч

29 января. Начало в 15:30

"Заря" (Луганск, Украина) - "Академия Пандев" (Струмица, Северная Македония)

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В статье: Заря (Луганск) Академия Пандев (Македония)
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