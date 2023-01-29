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СК Днепр-1 - Сутьеска: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Днепряне встретятся с черногорским клубом
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Сегодня "Днепр-1" Александра Кучера встретится с малоизвестным черногорским клубом "Сутьеска". Контрольный матч запланирован на 16:00 29 января. На сайте UA-Football будет доступна видеотрансляция поединка.
Контрольный матч
29 января. Начало в 16:00
"Днепр-1" (Днепр, Украина) - "Сутьеска" (Никишин, Черногория)
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