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Черноморец – Малишево: смотреть онлайн, прямая видотрансляция

Премьер-лига
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"Моряки" проведут второй матч подряд

Черноморец – Малишево: смотреть онлайн, прямая видотрансляция

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Одесский “Черноморец” проведет спарринг против команды “Малишево” на тренировочных сборах в Турции. Соперник "моряков" представляет чемпионат Косово, в котором завершил предыдущий сезон на восьмом месте из 10.

Для подопечных Григорчука это будет второй поединок за день, ведь утром они уступили команде второго дивизиона Узбекистана.

Контрольный матч

29 января. Начало в 16:00

"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Малишево" (Малишево, Косово)

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В статье: Черноморец (Одесса)
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