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Черноморец – Малишево: смотреть онлайн, прямая видотрансляция
"Моряки" проведут второй матч подряд
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Одесский “Черноморец” проведет спарринг против команды “Малишево” на тренировочных сборах в Турции. Соперник "моряков" представляет чемпионат Косово, в котором завершил предыдущий сезон на восьмом месте из 10.
Для подопечных Григорчука это будет второй поединок за день, ведь утром они уступили команде второго дивизиона Узбекистана.
Контрольный матч
29 января. Начало в 16:00
"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Малишево" (Малишево, Косово)
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