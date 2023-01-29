Черноморец – Малишево: смотреть онлайн, прямая видотрансляция

Одесский “Черноморец” проведет спарринг против команды “Малишево” на тренировочных сборах в Турции. Соперник "моряков" представляет чемпионат Косово, в котором завершил предыдущий сезон на восьмом месте из 10.

Для подопечных Григорчука это будет второй поединок за день, ведь утром они уступили команде второго дивизиона Узбекистана.

Контрольный матч

29 января. Начало в 16:00

"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Малишево" (Малишево, Косово)