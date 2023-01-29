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Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Еще один украинец в Англии?

Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" интересуется возможностью подписания защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного. Об этом сообщает The Sun.

Бирмингемцы готовы заплатить за 20-летнего защитника 13 миллионов фунтов (около 14,8 млн евро). "Львы" хотят оформить этот трансфер до конца текущего трансферного окна – до следующего вторника включительно.

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери хочет усилить защитное звено команды и считает Забарного игроком с большим потенциалом.

Кроме этого The Sun отмечает, что Забарный был на радарах таких топ клубов, как "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм".

Контракт Ильи с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года. На его счету 25 матчей в этом сезоне и 84 поединка за “бело-синих” в целом.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Динамо (Киев) Илья Забарный
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
29.01.2023 в 16:35
1. Ніхто не робить пропозицію в кінець трансферного вікна, ніби подачку кинули. 2. Нєплохой бізнесмен готовий продавати тільки якщо залишається пів року до кінця контракту. 3. Зе Сан - помийка, яка придумує трансферні інсайди
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download1 (huyersk)
29.01.2023 в 16:22
Буде сидіти до завершення контракту, як Циган, ЛОЛ
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