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Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ
Еще один украинец в Англии?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" интересуется возможностью подписания защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного. Об этом сообщает The Sun.
Бирмингемцы готовы заплатить за 20-летнего защитника 13 миллионов фунтов (около 14,8 млн евро). "Львы" хотят оформить этот трансфер до конца текущего трансферного окна – до следующего вторника включительно.
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери хочет усилить защитное звено команды и считает Забарного игроком с большим потенциалом.
Кроме этого The Sun отмечает, что Забарный был на радарах таких топ клубов, как "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм".
Контракт Ильи с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года. На его счету 25 матчей в этом сезоне и 84 поединка за “бело-синих” в целом.
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