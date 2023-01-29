ФК Львов подписал игрока, которого ФИФА отстраняла за участие в договорных матчах

ФК "Львов" объявил о подписании контракта с 29-летним полузащитником Ярославом Богуновым. Детали контракта не указываются. Футболист будет играть под 10-м номером.

"Львов" напоминает, что Ярослав уже играл за клуб, именно в нем дебютировал в высшем дивизионе Украины в сезоне 2019/20 под руководством Богдана Блавацкого. В футболке "сине-золотых львов" Богунов провел 33 матча и отличился 1 забитым голом.

Отметим, что в 2020 году Ярослав Богунов был на два года отстранен от футбола за участие в договорных матчах в составе белорусского "Нафтана". Наказание закончилось в августе 2022 года. После чего Ярослав подписал контракт с "Диназом" из Первой лиги. За вышгородский клуб он сыграл в 14 матчах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Добавим, что "Львов" проводит активную трансферную кампанию этой зимой. Ранее команду покинули Крушинский, Ныч, Бойко и Ильющенков. К команде присоединились Эсеола, Рыбка, Алибеков и Дитятьев.