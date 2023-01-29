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ФК Львов подписал игрока, которого ФИФА отстраняла за участие в договорных матчах

Премьер-лига
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Это второе пришествие во львовский клуб

ФК Львов подписал игрока, которого ФИФА отстраняла за участие в договорных матчах

фото - ФК Львів

Новина українською

ФК "Львов" объявил о подписании контракта с 29-летним полузащитником Ярославом Богуновым. Детали контракта не указываются. Футболист будет играть под 10-м номером.

"Львов" напоминает, что Ярослав уже играл за клуб, именно в нем дебютировал в высшем дивизионе Украины в сезоне 2019/20 под руководством Богдана Блавацкого. В футболке "сине-золотых львов" Богунов провел 33 матча и отличился 1 забитым голом.

Отметим, что в 2020 году Ярослав Богунов был на два года отстранен от футбола за участие в договорных матчах в составе белорусского "Нафтана". Наказание закончилось в августе 2022 года. После чего Ярослав подписал контракт с "Диназом" из Первой лиги. За вышгородский клуб он сыграл в 14 матчах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Добавим, что "Львов" проводит активную трансферную кампанию этой зимой. Ранее команду покинули Крушинский, Ныч, Бойко и Ильющенков. К команде присоединились Эсеола, Рыбка, Алибеков и Дитятьев.

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В статье: ФК Львов Ярослав Богунов Диназ (Вышгород)
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Источник:
ФК Львів

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