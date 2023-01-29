Заря одержала третью победу на зимнех сборах

Луганская "Заря" сыграла свой пятый поединок во время зимних сборов в Турции и одержала соответственно третью победу. На этот раз команда Патрика ван Лувена обыграла одного из аутсайдеров чемпионата Северной Македонии "Академию Пандева".

Первый тайм прошел без забитых голов, а в начале второго Чурко дальним ударом с помощью рикошета открыл счет. А потом Денис Антюх удвоил преимущество, замкнув прострел с фланга.

Заметим, что это был второй спарринг "Зари" сегодня. Перед этим луганчане уступили болгарской "Арде". Ранее "Заря" побеждала словенский "Копер" и болгарский "Семптември", а также уступала болгарскому "Локомотиву".

Контрольный матч

29 января. Турция

"Заря" – "Академия Пандева" 2:0

Голы: Чурко 50, Антюх 73

Состав "Зари": Сапутин – Смиян, Снурницын, Имереков, Почапский, Чурко, Мышнев, Нагнойный, Кирюханцев, Паскаль, Антюх