  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря одержала третью победу на зимнех сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря одержала третью победу на зимнех сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Обыграли представителя Северной Македонии

Заря одержала третью победу на зимнех сборах

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" сыграла свой пятый поединок во время зимних сборов в Турции и одержала соответственно третью победу. На этот раз команда Патрика ван Лувена обыграла одного из аутсайдеров чемпионата Северной Македонии "Академию Пандева".

Первый тайм прошел без забитых голов, а в начале второго Чурко дальним ударом с помощью рикошета открыл счет. А потом Денис Антюх удвоил преимущество, замкнув прострел с фланга.

Заметим, что это был второй спарринг "Зари" сегодня. Перед этим луганчане уступили болгарской "Арде". Ранее "Заря" побеждала словенский "Копер" и болгарский "Семптември", а также уступала болгарскому "Локомотиву".

Контрольный матч
29 января. Турция

"Заря" – "Академия Пандева" 2:0
Голы: Чурко 50, Антюх 73

Состав "Зари": Сапутин – Смиян, Снурницын, Имереков, Почапский, Чурко, Мышнев, Нагнойный, Кирюханцев, Паскаль, Антюх

По теме
yellow-arrow
Официально: Кендзера переходит в ПАОК на правах аренды
yellow-arrow
Днепр-1 играет в нулевую ничью с действующим чемпионом Черногории
yellow-arrow
ФК Львов начал первый учебно-тренировочный сбор в Турции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Контрольные матчи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде