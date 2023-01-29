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Официально: Кендзера переходит в ПАОК на правах аренды

Премьер-лига
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До конца сезона

Официально: Кендзера переходит в ПАОК на правах аренды

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Официальный сайт киевского "Динамо" сообщает, что Томаш Кендзера проведет вторую часть текущего сезона в чемпионате Греции.

28-летний поляк переходит в ПАОК на права аренды, которая рассчитана до конца этой кампании.

Кендзера перешел в столичную команду из "Леха" летом 2017-го года. В составе бело-синих Томаш сыграл 116 поединков, в которых записал на свой счет 5 голов.

В этом сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 18 матчах и оформил 2 ассиста.

"ФК "Динамо" желает Томашу успехов и побед в Греции", - пишет сайт киевлян.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК "Динамо"

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