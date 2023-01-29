Официально: Кендзера переходит в ПАОК на правах аренды

Официальный сайт киевского "Динамо" сообщает, что Томаш Кендзера проведет вторую часть текущего сезона в чемпионате Греции.

28-летний поляк переходит в ПАОК на права аренды, которая рассчитана до конца этой кампании.

Кендзера перешел в столичную команду из "Леха" летом 2017-го года. В составе бело-синих Томаш сыграл 116 поединков, в которых записал на свой счет 5 голов.

В этом сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 18 матчах и оформил 2 ассиста.