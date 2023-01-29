Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Кендзера переходит в ПАОК на правах аренды
До конца сезона
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Официальный сайт киевского "Динамо" сообщает, что Томаш Кендзера проведет вторую часть текущего сезона в чемпионате Греции.
28-летний поляк переходит в ПАОК на права аренды, которая рассчитана до конца этой кампании.
Кендзера перешел в столичную команду из "Леха" летом 2017-го года. В составе бело-синих Томаш сыграл 116 поединков, в которых записал на свой счет 5 голов.
В этом сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 18 матчах и оформил 2 ассиста.
"ФК "Динамо" желает Томашу успехов и побед в Греции", - пишет сайт киевлян.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили мост вблизи оккупированного Мелитополя
- Бывший футболист Таврии, Перемогы и Сум погиб под Бахмутом
- Кадровые российские военные заменяют вагнеровцев под Бахмутом - ISW
- Динамо и Шахтер - три поражения на двоих. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО