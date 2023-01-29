Черноморец проиграл второй спарринг за один день

Одесский "Черноморец" за один день провел два спарринга. После поражения утром ташкентскому "Локомотиву" одесситы проиграли одному из аутсайдеров чемпионата Косово, "Малишево".

Единственный гол во встрече произошел на исходе первого тайма. У "моряков" был шанс уйти на перерыв с ничейным результатом, однако Путря не реализовал 11-метровый.

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Контрольный матч

29 января

"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Малишево" (Малишево, Косово) 0:1

Гол: ... 37

Нереализованный пенальти: Путря 44 (выше)

"Черноморец": Непогодов, Путря, Салюк, Ермаков, Бадибанга, Задоя, Селин, Кузык, Брагару, Юсов (Политыло 45), Наумец.

Предупреждены: Брагару (28), Ермаков (49) - … (23).