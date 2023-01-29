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Черноморец проиграл второй спарринг за один день
"Моряки" продолжают подготовку ко второй части сезона
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
Одесский "Черноморец" за один день провел два спарринга. После
Единственный гол во встрече произошел на исходе первого тайма. У "моряков" был шанс уйти на перерыв с ничейным результатом, однако Путря не реализовал 11-метровый.
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Контрольный матч
29 января
"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Малишево" (Малишево, Косово) 0:1
Гол: ... 37
Нереализованный пенальти: Путря 44 (выше)
"Черноморец": Непогодов, Путря, Салюк, Ермаков, Бадибанга, Задоя, Селин, Кузык, Брагару, Юсов (Политыло 45), Наумец.
Предупреждены: Брагару (28), Ермаков (49) - … (23).
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