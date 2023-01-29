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Черноморец проиграл второй спарринг за один день

Премьер-лига
(1 голосов)

"Моряки" продолжают подготовку ко второй части сезона

Черноморец проиграл второй спарринг за один день

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" за один день провел два спарринга. После поражения утром ташкентскому "Локомотиву" одесситы проиграли одному из аутсайдеров чемпионата Косово, "Малишево".

Единственный гол во встрече произошел на исходе первого тайма. У "моряков" был шанс уйти на перерыв с ничейным результатом, однако Путря не реализовал 11-метровый.

Следите за всеми контрольными матчами клубов УПЛ в нашей Таблице спаррингов.

Контрольный матч
29 января
"Черноморец" (Одесса, Украина) - "Малишево" (Малишево, Косово) 0:1
Гол: ... 37
Нереализованный пенальти: Путря 44 (выше)
"Черноморец": Непогодов, Путря, Салюк, Ермаков, Бадибанга, Задоя, Селин, Кузык, Брагару, Юсов (Политыло 45), Наумец.
Предупреждены: Брагару (28), Ермаков (49) - … (23).

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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smelyj007 (Киев)
29.01.2023 в 20:07
Бугая заберите назад и Авагимяна.
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jnp49 (ОДЕССА)
29.01.2023 в 19:54
Не позавидуешь Григорчуку - команда явно деградирует...
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