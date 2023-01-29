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Судаков: Хотел бы сыграть против Месси. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч?

Премьер-лига
(1 голосов)

Георгий увлекается игрой Лионеля

Судаков: Хотел бы сыграть против Месси. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч?

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнениями насчет того, против кого из известных футболистов хотел бы сыграть.

"Хотел бы сыграть против Месси. Ну просто то, что я вижу, когда смотрю футбол - для меня он делает что-то невероятное. Я с ним не встречался на поле. И я даже не могу представить, насколько он сильный футболист. Когда я смотрю, как он обыгрывает, как работает с мячом.

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И вот, например, когда я увидел как работает с мячом Модрич, когда против него сыграл, или Нкунку тот же, то я почувствовал разницу, как люди работают на футбольном поле.

А вот когда сам Месси... То я хотел бы против него просто сыграть. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч или все же возможно", - рассказал 20-летний полузащитник "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
29.01.2023 в 21:12
Какое отношение Судаков к отбору имеет?Лучше пусть расскажет, почему он контрольные матчи не играет. Надо как-то наигрываться без Мудрика - Ренн уже скоро.
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