Судаков: Хотел бы сыграть против Месси. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч?

Хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнениями насчет того, против кого из известных футболистов хотел бы сыграть.

"Хотел бы сыграть против Месси. Ну просто то, что я вижу, когда смотрю футбол - для меня он делает что-то невероятное. Я с ним не встречался на поле. И я даже не могу представить, насколько он сильный футболист. Когда я смотрю, как он обыгрывает, как работает с мячом.

И вот, например, когда я увидел как работает с мячом Модрич, когда против него сыграл, или Нкунку тот же, то я почувствовал разницу, как люди работают на футбольном поле.

А вот когда сам Месси... То я хотел бы против него просто сыграть. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч или все же возможно", - рассказал 20-летний полузащитник "горняков".