Динамо сыграет на сборах с командой Первой лиги Украины

Киевское "Динамо" объявило о смене планов на сборах в Турции.

По информации клубной прессслужбы, поединка против болгарского "Лудогорца", запланированного на 3 февраля, не будет. Зато подопечные Мирчи Луческу встретятся с житомирским "Полесьем". Дата и время встречи не меняли – 3 февраля 16:00.

Напомним, что "Полесье" накануне старта второй части сезона в Первой лиге делит первую строчку с киевской "Оболонью". "Динамо" завершило первый круг УПЛ на третьей позиции.