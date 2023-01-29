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Динамо сыграет на сборах с командой Первой лиги Украины

Премьер-лига
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Один из лидеров УПЛ против одного из лидеров ПФЛ

Динамо сыграет на сборах с командой Первой лиги Украины

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о смене планов на сборах в Турции.

По информации клубной прессслужбы, поединка против болгарского "Лудогорца", запланированного на 3 февраля, не будет. Зато подопечные Мирчи Луческу встретятся с житомирским "Полесьем". Дата и время встречи не меняли – 3 февраля 16:00.

Напомним, что "Полесье" накануне старта второй части сезона в Первой лиге делит первую строчку с киевской "Оболонью". "Динамо" завершило первый круг УПЛ на третьей позиции.

Все результаты контрольных матчей УПЛ смотрите в Таблице трансферов на UA-Футбол.

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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