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Динамо сыграет на сборах с командой Первой лиги Украины
Один из лидеров УПЛ против одного из лидеров ПФЛ
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Киевское "Динамо" объявило о смене планов на сборах в Турции.
По информации клубной прессслужбы, поединка против болгарского "Лудогорца", запланированного на 3 февраля, не будет. Зато подопечные Мирчи Луческу встретятся с житомирским "Полесьем". Дата и время встречи не меняли – 3 февраля 16:00.
Напомним, что "Полесье" накануне старта второй части сезона в Первой лиге делит первую строчку с киевской "Оболонью". "Динамо" завершило первый круг УПЛ на третьей позиции.
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