  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Руководство делает все возможное". Середняк чемпионата Кипра хочет подписать Беседина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Руководство делает все возможное". Середняк чемпионата Кипра хочет подписать Беседина

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто же будет забивать за "Динамо"?

"Руководство делает все возможное". Середняк чемпионата Кипра хочет подписать Беседина

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий Артем Беседин может продолжить карьеру в чемпионате Кипра.

Издание sigmalive.com утверждает, что "руководство АЕЛ Лимасол делает все для того, чтобы завершить соглашение с "Динамо" и нападающим". Если сторонам удастся договориться, то форвард переедет в Кипр на правах аренды.

Коллектив из Лимассола на данный момент занимает восьмую строчку из четырнадцати команд Первого дивизиона Кипра. АЕЛ наиболее прагматичная команда своего чемпионата: в двадцати предыдущих встречах зрители увидели в матчах команды всего 30 голов (16 забито, 14 пропущено).

Отметим, что за АЕЛ уже выступает один "динамовец": в текущем сезоне за эту команду играл защитник Кристиан Биловар.

На счету Беседина в нынешнем сезоне 20 матчей во всех турнирах (УПЛ, ЛЧ и ЛЕ), ни одного гола и 2 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Динамо сыграет на сборах с командой Первой лиги Украины
yellow-arrow
Судаков: Хотел бы сыграть против Месси. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч?
yellow-arrow
Минай в первом спарринге года играет вничью с болгарами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕЛ (Лимасол) Динамо (Киев) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде