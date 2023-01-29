Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Руководство делает все возможное". Середняк чемпионата Кипра хочет подписать Беседина
Кто же будет забивать за "Динамо"?
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Украинский нападающий
Издание sigmalive.com утверждает, что "руководство АЕЛ Лимасол делает все для того, чтобы завершить соглашение с "Динамо" и нападающим". Если сторонам удастся договориться, то форвард переедет в Кипр на правах аренды.
Коллектив из Лимассола на данный момент занимает восьмую строчку из четырнадцати команд Первого дивизиона Кипра. АЕЛ наиболее прагматичная команда своего чемпионата: в двадцати предыдущих встречах зрители увидели в матчах команды всего 30 голов (16 забито, 14 пропущено).
Отметим, что за АЕЛ уже выступает один "динамовец": в текущем сезоне за эту команду играл защитник Кристиан Биловар.
На счету Беседина в нынешнем сезоне 20 матчей во всех турнирах (УПЛ, ЛЧ и ЛЕ), ни одного гола и 2 результативных передачи.
Популярное сейчас
- WSJ: Удар по военному заводу в Иране нанес Израиль
- Малиновский стал одним из лучших игроков Марселя в игре с Монако - Whoscored
- Динамо и Шахтер - три поражения на двоих. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО