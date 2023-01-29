"Руководство делает все возможное". Середняк чемпионата Кипра хочет подписать Беседина

Украинский нападающий Артем Беседин может продолжить карьеру в чемпионате Кипра.

Издание sigmalive.com утверждает, что "руководство АЕЛ Лимасол делает все для того, чтобы завершить соглашение с "Динамо" и нападающим". Если сторонам удастся договориться, то форвард переедет в Кипр на правах аренды.

Коллектив из Лимассола на данный момент занимает восьмую строчку из четырнадцати команд Первого дивизиона Кипра. АЕЛ наиболее прагматичная команда своего чемпионата: в двадцати предыдущих встречах зрители увидели в матчах команды всего 30 голов (16 забито, 14 пропущено).

Отметим, что за АЕЛ уже выступает один "динамовец": в текущем сезоне за эту команду играл защитник Кристиан Биловар.

На счету Беседина в нынешнем сезоне 20 матчей во всех турнирах (УПЛ, ЛЧ и ЛЕ), ни одного гола и 2 результативных передачи.