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Кривцов присоединится к Интер Майами в ближайшие дни
Похоже, трансфера уже не избежать
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Украинский защитник Сергей Кривцов на этой неделе должен присоединиться к "Интеру" (Майами).
Как утверждает Miami Herald, клуб из Северной Америки завершает соглашение по 31-летнему защитнику. "Интеру" нужно усилить позицию центрального защитника. Выбор был сделан в пользу футболиста с опытом игр в Лиге чемпионов и сборной Украины.
Сергей Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. В этом сезоне на его счету во всех турнирах 11 матчей, 9 из которых он начинал в стартовом составе.
Напомним, что президент "Интера" - легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, а возглавляет первую команду его бывший партнер по МЮ и сборной Англии Фил Невилл.
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