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Кривцов присоединится к Интер Майами в ближайшие дни

Премьер-лига
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Похоже, трансфера уже не избежать

Кривцов присоединится к Интер Майами в ближайшие дни

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
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Украинский защитник Сергей Кривцов на этой неделе должен присоединиться к "Интеру" (Майами).

Как утверждает Miami Herald, клуб из Северной Америки завершает соглашение по 31-летнему защитнику. "Интеру" нужно усилить позицию центрального защитника. Выбор был сделан в пользу футболиста с опытом игр в Лиге чемпионов и сборной Украины.

Сергей Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. В этом сезоне на его счету во всех турнирах 11 матчей, 9 из которых он начинал в стартовом составе.

Напомним, что президент "Интера" - легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, а возглавляет первую команду его бывший партнер по МЮ и сборной Англии Фил Невилл.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Интер Майами
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