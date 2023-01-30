Кривцов присоединится к Интер Майами в ближайшие дни

Украинский защитник Сергей Кривцов на этой неделе должен присоединиться к "Интеру" (Майами).

Как утверждает Miami Herald, клуб из Северной Америки завершает соглашение по 31-летнему защитнику. "Интеру" нужно усилить позицию центрального защитника. Выбор был сделан в пользу футболиста с опытом игр в Лиге чемпионов и сборной Украины.

Сергей Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. В этом сезоне на его счету во всех турнирах 11 матчей, 9 из которых он начинал в стартовом составе.

Напомним, что президент "Интера" - легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, а возглавляет первую команду его бывший партнер по МЮ и сборной Англии Фил Невилл.