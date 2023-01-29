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Леднев после возвращения в Динамо повредил связки

Премьер-лига
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На одной из тренировок

Леднев после возвращения в Динамо повредил связки

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Недавно вингер киевского "Динамо" Богдан Леднев вернулся в расположение "бело-синих", после аренды в венгерском "Фехерваре".

Как информирует портал Dynamo.kiev.ua, 24-летний украинец получил травму на одной из последних тренировок столичной команды на турецких сборах. Сообщается, что Богдан повредил связки.

Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны, но по информации источника, есть вероятность, что Леднев может надолго оказаться вне тренировочного процесса.

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В текущем сезоне на клубном уровне Богдан принял участие в 13 матчах, в которых оформил 2 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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