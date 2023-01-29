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Леднев после возвращения в Динамо повредил связки
На одной из тренировок
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Недавно вингер киевского "Динамо" Богдан Леднев вернулся в расположение "бело-синих", после аренды в венгерском "Фехерваре".
Как информирует портал Dynamo.kiev.ua, 24-летний украинец получил травму на одной из последних тренировок столичной команды на турецких сборах. Сообщается, что Богдан повредил связки.
Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны, но по информации источника, есть вероятность, что Леднев может надолго оказаться вне тренировочного процесса.
В текущем сезоне на клубном уровне Богдан принял участие в 13 матчах, в которых оформил 2 ассиста.
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