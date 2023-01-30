ЛНЗ вернул украинца из Узбекистана

Защитник Александр Насонов подписал контракт с ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

Детали сделки не разглашается. Украинец будет играть под 23-м номером.

Последней командой 30-летнего футболиста был "Пахтакор". Вместе с клубом Максима Шацких он стал чемпионом Узбекистана. На его счету один гол в 12 матчах.

Насонов выступал за черкасский ЛНЗ в 2021 году. До этого он также играл за "Днепр", "Волынь", донецкий "Металлург", "Мариуполь" и "Львов".

"ЛНЗ" по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в группе А Второй лиги.