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ЛНЗ вернул украинца из Узбекистана

Премьер-лига
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Защитник снова будет выступать за черкасский клуб

ЛНЗ вернул украинца из Узбекистана

Фото: fc-lnz.com

Новина українською

Защитник Александр Насонов подписал контракт с ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

Детали сделки не разглашается. Украинец будет играть под 23-м номером.

Последней командой 30-летнего футболиста был "Пахтакор". Вместе с клубом Максима Шацких он стал чемпионом Узбекистана. На его счету один гол в 12 матчах.

Насонов выступал за черкасский ЛНЗ в 2021 году. До этого он также играл за "Днепр", "Волынь", донецкий "Металлург", "Мариуполь" и "Львов".

"ЛНЗ" по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в группе А Второй лиги.

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В статье: Александр Насонов ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
fc-lnz.com

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