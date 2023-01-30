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Источник: Подлепенец не будет подписывать контракт с Днепром-1

Премьер-лига
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Хавбек покинет сборы днепрян

Источник: Подлепенец не будет подписывать контракт с Днепром-1

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Евгений Подлепенец не станет игроком "Днепра-1". Об этом сообщает польский журналист Петр Слонка.

24-летний футболист покинет тренировочные сборы днепрян и не будет подписывать контракт с клубом. Причины такого решения не называются. Более того, пока неизвестно, сыграет ли он весной в "Металлисте".

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В осенней части сезона Евгений провел 14 матчей за желто-синих, в которых забил 2 гола и отметился 2 результативными передачами. Его контракт с харьковским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец
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