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Шевченко о сборах Кривбасса: Все идет по плану, все будет хорошо

Премьер-лига
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Криворожане пока сыграли два спарринга

Шевченко о сборах Кривбасса: Все идет по плану, все будет хорошо

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Денис Шевченко прокомментировал второй контрольный матч на турецком сборе против "Струги" из Северной Македонии (1:1).

- "Кривбасс" должен был выигрывать, но все же ничья. Не обидно ли?

- Досадно, но, хочу сказать, что пенальти – это лотерея. 50 на 50, можно как забить, так и не забить. Но мы прогрессируем с каждым днем, набираем форму. Все идет по плану, все будет хорошо.

- С сегодняшней погодкой играть было сложно, но Кривбасс более-менее подстроился, и даже неплохо действовал против ветра…

- Да, погода не очень хорошая. Но в футбол играют в любую погоду: солнце, дождь или ветер. Нам все равно нужно было выигрывать.

- В Турции есть ничья, есть поражение. Теперь дело за победой.

- Будет победа непременно. Приложим максимум усилий, чтобы обрадовать наших болельщиков, - приводит слова Шевченко пресс-служба "Кривбасса".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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