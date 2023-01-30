Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко о сборах Кривбасса: Все идет по плану, все будет хорошо
Криворожане пока сыграли два спарринга
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Денис Шевченко прокомментировал второй контрольный матч на турецком сборе против "Струги" из Северной Македонии (1:1).
- "Кривбасс" должен был выигрывать, но все же ничья. Не обидно ли?
- Досадно, но, хочу сказать, что пенальти – это лотерея. 50 на 50, можно как забить, так и не забить. Но мы прогрессируем с каждым днем, набираем форму. Все идет по плану, все будет хорошо.
- С сегодняшней погодкой играть было сложно, но Кривбасс более-менее подстроился, и даже неплохо действовал против ветра…
- Да, погода не очень хорошая. Но в футбол играют в любую погоду: солнце, дождь или ветер. Нам все равно нужно было выигрывать.
- В Турции есть ничья, есть поражение. Теперь дело за победой.
- Будет победа непременно. Приложим максимум усилий, чтобы обрадовать наших болельщиков, - приводит слова Шевченко пресс-служба "Кривбасса".
Популярное сейчас
- Трансферы Динамо, осечки Реала и ПСЖ, кризис Милана. Главные новости за 29 января
- Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. День славы Алекса Ремиро
- ПСЖ – Реймс 1:1. Парижане снова доигрались
- Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО